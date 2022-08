Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi – 190 Jahre Haft im Hausarrest Burmas Ex-Regierungschefin Aung San Suu Kyi soll ihre Strafen zu Hause verbüssen dürfen. Was wie ein freundliches Angebot der Junta wirkt, soll international wohl von anderen Problemen im Land ablenken. David Pfeifer aus Bangkok

Die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi wird mit immer neuen Strafen überzogen – neu zieht das Militärregime einen Hausarrest in Erwägung. Foto: Ye Aung (AFP)



Man kann es als Friedensangebot werten, dass Min Aung Hlaing, Chef der Junta in Burma, in Erwägung zieht, Aung San Suu Kyi aus dem Gefängnis in den Hausarrest zu entlassen, sobald alle Urteile gegen sie gefällt worden sind. Im Juni war sie in ein Gefängnis in der Hauptstadt Naypyidaw verlegt worden, wo sie in Einzelhaft sitzt.

Im Hausarrest könnte die Friedensnobelpreisträgerin dann also auf ihr Lebensende warten, denn die 77-Jährige wurde mit einer ganzen Reihe von fabrizierten Anklagen überzogen, von Bestechung bis hin zu Wahlverstössen, die zusammen eine Höchststrafe von etwa 190 Jahren Haft bedeuten könnten. Verhängt von einem Gericht, das die Junta eingesetzt hat, unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Man kann die Aussagen des Generals, der den Putsch anführte, bei dem das Militär in der Nacht vom 1. Februar die Macht in Burma wieder an sich gerissen hat, auch als Zeichen von innerer Unruhe deuten. Als Versuch, sich aus der Isolation zu lösen, in die sich die Junta weltweit gebracht hat, auch bei den unmittelbaren südostasiatischen Nachbarn, der Asean-Vereinigung.

Die Aussagen von Min Aung Hlaing wurden Anfang dieser Woche im Staatsfernsehen verlesen und waren als Antwort auf die Aussagen von Noeleen Heyzer gedacht, einer Vertreterin der Vereinten Nationen (UNO), die Burma erstmals seit dem Putsch besucht hatte. Zu den Verurteilungen von Aung San Suu Kyi gab der General zu Protokoll: «Wir haben ihr keine schweren Vorwürfe gemacht und Gnade walten lassen, obwohl wir mehr hätten tun können.»

Burma trudelt einer Pleite entgegen

Im Land kam es derweil zu Umbesetzungen in führenden Positionen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. So wurde die Leiterin der Zentralbank am Freitag ersetzt. Ebenso wurden mehrere regionale Sicherheitsposten und Kabinettsressorts umverteilt, darunter das des Einwanderungsministers. Auch militärische Positionen lässt die Junta seit einiger Zeit schneller rotieren, um einen zu engen Kontakt mit der Bevölkerung zu verhindern. Die Soldaten sollen sich nicht durch Zivilisten von ihren Befehlen abhalten lassen. Nach Aussagen der Widerstandsbewegung ist die Zahl der Deserteure in den vergangenen Monaten auf mehr als 10’000 Soldaten gestiegen, obwohl diese damit die Todesstrafe riskieren und ihre Familien gefährden.

Burma trudelt seit der Machtübernahme der Junta einer Pleite entgegen. Firmen haben sich zurückgezogen, Devisen kommen keine mehr ins Land. Ausser China, das vor allem Rohstoffe in Burma ausbeutet, und Russland, das Waffen an das Militär verkauft, stützt kein Land die Militärregierung. Gleichzeitig sind die Generäle, allen voran Aung Min Hlaing, auf einen stetigen Geldfluss angewiesen, um ihr Privatvermögen zu sichern. Das burmesische Militär ist im Verhältnis zur Grösse des Landes riesig, mehr als 400’000 Soldaten tun Dienst, dazu kommen Schulen und Krankenhäuser mit eigenem Personal.

In der Vergangenheit versorgte sich der Militärapparat finanziell, indem er von Joint Ventures mit ausländischen Konzernen profitierte – von Brauereien bis zu Telekommunikationsanbietern. Wenn aber das Land pleitegeht, bricht das Militär zusammen. So ist auch das Kalkül der diversen Widerstandsbewegungen, die seit der Machtübernahme wachsen und sich bewaffnet haben.

Quasi gleichzeitig mit den Umbesetzungen im Land kritisierte Zaw Min Tun, Sprecher der Junta, die Asean-Gruppe, einem nicht näher benannten «Druck von aussen» nachzugeben. «Wenn ein Sitz, der ein Land vertritt, unbesetzt ist, sollte er nicht als Asean-Gipfel bezeichnet werden», sagte Zaw Min Tun auf einer Pressekonferenz. «Sie wollen, dass wir uns mit den Terroristen treffen und mit ihnen sprechen.»

Die Junta versucht, den UNO-Besuch zu instrumentalisieren

Hintergrund ist die Forderung der Gemeinschaft der Nachbarländer, einen zivilen Vertreter Burmas zu entsenden und einen Friedensplan umzusetzen. Dieser sieht Gespräche mit Widerstandsgruppen vor, die von der Junta als Terroristen bezeichnet und mit äusserster Härte bekämpft werden. Erst vor drei Wochen waren mehrere Oppositionelle in Scheinprozessen verurteilt und hingerichtet worden.

Eine weitere Forderung der Asean: dass ein Gesandter Zugang zu Aung San Suu Kyi bekommen soll. Die ehemalige Regierungschefin dient immer noch als Leitfigur der Demokratiebewegungen im Land, auch wenn sie international für ihr Schweigen im Zusammenhang mit dem Genozid an den Rohingya kritisiert wurde. Mittlerweile ahnt man, dass sie schon damals wenig gegen die Pläne der Generäle hätte ausrichten können.

Dass die UNO-Gesandte Noeleen Heyzer zu einem ersten Besuch seit dem Coup in der Hauptstadt Naypyidaw war und Vertreter des Aussenministeriums sowie General Min Aung Hlaing traf, wurde in den Staatsmedien als Beleg für die internationale Anerkennung der Militärregierung präsentiert.

Heyzer hingegen gab anschliessend zu Protokoll, dass sie die Machthaber aufgefordert habe, politische Gefangene freizulassen und Hinrichtungen zu stoppen. «Mein Besuch soll die Besorgnis der Vereinten Nationen zum Ausdruck bringen und konkrete Schritte vorschlagen, die notwendig sind, um den Konflikt und das Leiden der Menschen zu verringern. Das Engagement der Vereinten Nationen verleiht in keiner Weise Legitimität.» Das war, nur einen Tag nachdem wieder ein Urteil gegen Aung San Suu Kyi gefällt worden war: weitere sechs Jahre Haft wegen angeblicher Korruption.



