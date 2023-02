Zeitreise – 1955 trainierten die späteren Olympiasieger in Oberembrach Vier Bobfahrer des Zürcher Bob-Clubs feilten im Weiler Stürzikon an ihrem Start. Das sollte sich nur wenig später an den Olympischen Spielen in Gold auszahlen. Daniela Schenker

Die Schweizer Mannschaft im Viererbob mit Franz Kapus (von links), Robert Alt (verdeckt), Heinrich Angst und Gottfried Diener, übte im Dezember 1955 in Oberembrach mit einem rollenden Bobmodell den Start. Archivbild: Keystone

Es waren – mindestens für das Unterland – eigenartige Szenen, die vor knapp 70 Jahren im Oberembracher Weiler Stürzikon beobachtet werden konnten: zwei Schienen, ein stählernes Vehikel mit Rädern und vier Männer in Trainingsanzügen, die dieses anschoben. Die Aufnahme entstand im Dezember 1955. Die vier Sportler, die darauf zu sehen sind, sollten wenige Monate später an den Olympischen Winterspielen in Cortina d’Ampezzo für die Schweiz eine Goldmedaille holen. Heinrich Angst, Robert Alt, Gottfried Diener und Franz Kapus gewannen im Viererbob vor den Teams aus Italien und den USA. In der gleichen Besetzung hatten sie ein Jahr zuvor in St. Moritz-Celerina den Weltmeistertitel geholt.