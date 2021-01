Zeitreise – 1965 produzierte die Hans Kiefer AG in Otelfingen Fenster- und Jalousieläden Das beschauliche Bauerndorf Otelfingen zählte bis in die 60er-Jahre nur eine Fabrik. Die Hans Kiefer AG, die später in die Kindt AG überging, war seit 1924 beim Bahnhof Otelfingen tätig. Anna Bérard

Die Hans Kiefer AG stellte beim Bahnhof Otelfingen Fensterläden und später Rollläden und Sonnenstoren her. Heute befindet sich eine Wohnüberbauung auf dem Areal. Archivbild: ETH-Bibliothek Zürich

Die Luftaufnahme aus dem Jahr 1965 zeigt den Bahnhof Otelfingen am Rand des kleinen Bauerndorfes im unteren Furttal. Damals gab es nur eine Fabrik in Otelfingen, die aufgrund der Nähe zum Bahnhof dort angesiedelt war: die Hans Kiefer AG.

Die Hans Kiefer AG im Jahr 1930. Archivfoto: Heimatkundliche Vereinigung Furttal

1924 gegründet, stellte die Firma Rollläden, Jalousien und Sonnenstoren her. Hans Kiefer war allerdings nicht der erste Unternehmer auf jenem Areal. Zuvor war dort die 1918 gegründete Ernst Schibli, Strohhülsenfabrik und Teppichweberei, mit rund zehn Mitarbeitenden tätig.

Das Unternehmen, das Strohhülsen für den Flaschentransport und Kokosteppiche herstellte, ging allerdings bereits 1924 in Konkurs. Ernst Schibli verkaufte darauf das Grundstück und die Gebäude an Hans Kiefer.

Hans Kiefer war mit seinem Auto der Marke Horch in der ganzen Region bekannt. Auf der Aufnahme von 1930 ist er mit dem Auto vor seiner Firma zu sehen. Archivfoto: Heimatkundliche Vereinigung Furttal

Wohnhaus hoch über dem Dorf

Im Verlauf der Jahrzehnte baute Hans Kiefer die Firma zu einem führenden Hersteller von Fensterläden in Holz und Metall, Rollläden, Rafflamellen sowie Antriebs- und Befestigungssystemen aus. Nach seinem Tod übernahm der Schwiegersohn Emanuel Kindt das Unternehmen und firmierte es um in «E. Kindt AG, vormals Hans Kiefer AG», später in «Kindt AG».

Die Inhaber Hans Kiefer und später Emanuel Kindt bestimmten während Jahrzehnten auch das Dorfgeschehen mit: Der grösste Arbeitgeber der Gemeinde nahm Einfluss auf das politische und kommunale Geschehen, und Emanuel Kindt stellte sich auch als Gemeinderat der Allgemeinheit zur Verfügung. Das Wohnhaus von Emanuel Kindt hoch über dem Dorf war symbolisch für die Stellung des Besitzers in Otelfingen.

Konkurs und Verkauf

Doch die erfolgreichen Zeiten hielten nicht an. 2001 musste die Firma liquidiert werden. Damals gingen Ende Jahr 230 Arbeitsplätze verloren. Nur ein kleiner Bereich konnte durch ein Management-Buy-out gerettet werden.

Die NZZ zitierte in ihrer Ausgabe vom 18. Oktober 2001 Michael Kindt, Sohn von Emanuel Kindt und Delegierter des Verwaltungsrates, dass das Kerngeschäft, die Herstellung und der Vertrieb von Holz- und Aluminiumfensterläden, sich nicht im gewünschten Rahmen entwickelt habe; dazu sah sich das Unternehmen mit einer zunehmenden Verdrängung durch Lamellenstoren konfrontiert.

Die Banken verkauften die Grundstücke und Gebäude an einen Immobilieninvestor, der auf dem einstigen Firmenareal Wohnungen und Einfamilienhäuser baute. Das letzte stehen gebliebene Gebäude, der Turm, war früher als Garage und Hauswartwohnung genutzt worden. Ihn baute man zu Lofts um.