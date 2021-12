Zeitreise in Regensdorf – 1965 wartete man vor dem Bahnübergang – heute staut es anderswo 1965 war die Kolonne vor den Barrieren in der Industrie Regensdorf noch überschaubar. Doch sie wuchs stetig. Bis nach 50 Jahren eine Unterführung gebaut wurde. Anna Bérard

Der Bahnübergang im Industriequartier in Regensdorf, aufgenommen im August 1965. Foto: Aubrey Diem (Keystone)

Als dieses Foto entstanden ist, gehörte das Warten beim Bahnübergang zum Alltag in Regensdorf. Das Auto mit der offenen Tür lässt vermuten, dass die Schranken eine ganze Weile unten waren, sodass die Person auf dem Beifahrersitz aussteigen konnte. Womöglich war es der Fotograf Aubrey Diem, der mit seiner Kamera im Auto sass und dieses Foto schoss, um die Warterei zu überbrücken. So oder so: Noch heute gibts Bahnübergänge mit Schranken, wo die Autos und Lastwagen nicht ganz so zahlreich sind wie in der Regensdorfer Industrie. Dort sorgt mittlerweile eine Unterführung für ungehinderten Verkehrsfluss. Ein Projekt, das erst nach langen Geburtswehen möglich wurde.