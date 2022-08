Zeitreise in Kloten – 1969 war das Schulhaus Nägelimoos neu – bald folgt der Abbruch Etwas mehr als 50 Jahre gibt es die Gebäude, die ab Herbst 2023 abgerissen werden. Dann erhält Kloten ein neues Schulhaus Nägelimoos. Martin Liebrich

Ein Blick auf das Schulhaus Nägelimoos in Kloten, als es teilweise noch im Bau war. Foto: ETH-Bildarchiv

Die Geschichte wiederholt sich manchmal doch. Das Bild zeigt die Schulanlage Nägelimoos in Kloten, wie sie 1969 aussah und wie sie so ähnlich schon bald wieder aussehen wird: als Baustelle. Die Gebäude von Sekundarschule, Turnhallen, Hallenbad und Hauswartwohnung sind zum Zeitpunkt der Aufnahme bereits fertig. Der Primarschultrakt (links) ist noch im Bau. Alle diese Gebäude aus den späten 1960er Jahren bestehen noch. Aber nicht mehr lange. Denn bereits diesen Herbst wird mit vorgezogenen Arbeiten zum Abbruch angefangen. Im November werden Bohrungen und erste Abbrüche vorgenommen. Im kommenden Frühling erfolgt laut Plan der Baustart für die neuen Gebäude der Sekundarstufe und der Turnhalle. Die alten werden dann ab November 2023 abgerissen, der Unterricht der Sekundarschule in ein Provisorium verlegt. Ab September 2024 werden die alten Primarschulgebäude rück- und neu gebaut. Und in vier Jahren werden dann alle Schülerinnen und Schüler im neuen «Nägi» unterrichtet.