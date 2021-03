Zeitreise – 1976 hat noch kein Corona die Erstkommunion verschoben Die Kinder aus Embrach, die auf diesem Bild wie junge Brautpaare aussehen, haben ihren 50. Geburtstag mittlerweile gefeiert. Die Erinnerung an den Weissen Sonntag dürften sie behalten haben. Daniela Schenker

Festlich herausgeputzte Erstkommunionkinder 1976 in Embrach. Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Daniel, Markus, Claudia oder Bettina – so könnten einige dieser so brav dreinschauenden Kinder heissen – sind auf diesem Bild aus dem Jahr 1976 um die neun Jahre alt. Die Aufnahme zeigt sie am Tag ihrer Erstkommunion – ein kirchliches Fest, auf das sie sich lange vorbereitet haben: Geschichten hören, Gebete auswendig lernen, beichten. Dafür durften sie am Weissen Sonntag, also am ersten Sonntag nach Ostern, erstmals zur Kommunion. Neben der religiösen Vorbereitung sorgten die Eltern dafür, dass sich manches Lausmädchen und mancher Schlingel dank Anzug und Schlips oder weissem Kleidchen samt Blumenkränzchen in ein Unschuldslamm vor dem Herrn verwandelte. Dem grossen Moment in der Kirche folgte meist die Familienfeier und damit nicht selten einer der wenigen Gelegenheiten, an denen es sich die ganze Familie im Löwen, Freihof oder in der Linde gut gehen liess. Nach dem Coupe Dänemark gab es dann das langersehnte Auspacken der Geschenke. Natürlich war oft eine kunstvoll illustrierte Bibel darunter. Aber etwas mehr Freude ausgelöst hat dann wohl doch die erste Uhr der Grosseltern oder gar die coole Pocketkamera des Göttis.