Die Schweiz nach dem 11. September - 20 Jahre und nichts gelernt

Folgenschweres Missmanagement: Am 2. Oktober 2001 kam es zum Grounding der Swissair. Foto: LMS Der ehemalige Verwaltungsrat der Swissair mit Lukas Muehlemann, Verena Spoerry und Mario Corti, oben von links, Philippe Bruggisser, Andres Leuenberger und Thomas Schmidheiny, unten von links. Sie mussten sich vor gericht verantworten. Zu den Angeklagten gehörte der gesamte damalige Verwaltungsrat und die frueheren Finanzchefs Georges Schorderet und Jacqualyn Fouse. Alle wurden freigesprochen. (KEYSTONE/Archive) TDG Auf die Anschlägen vom 11. September folgte der Schweizer Katastrophenherbst: Das Attentat von Zug erschütterte die Nation. 1 / 9

Nach dem überhasteten Rückzug der USA aus Afghanistan waren all jene, die von Versagen sprachen, und jene, die es schon immer besser wussten, sofort zur Stelle. Es lässt sich auch schwer bestreiten: Was die USA nach den Terrorangriffen vom 11. September in der islamischen Welt anrichteten, war ein Desaster. Von Afghanistan, Irak über Syrien, Libanon und den Arabischen Frühling: Überall wurde die Weltmacht zum Teil des Problems statt der Lösung. Was dabei vergessen ging: In der Schweiz folgten kurz darauf fünf Katastrophen, die unser Land veränderten. Nicht nur zum Guten.