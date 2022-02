Neue Premium Economy – 20 Zentimeter entscheiden über schlafen oder Film schauen Die Swiss bietet auf der Langstrecke eine neue Reiseklasse an: Auf den Sitzen der Premium Economy lässt es sich sogar schlafen. Vorausgesetzt, man verstaut das Handgepäck richtig. Florian Schaer

Probehalber bekomme ich im Hangar auch den Hollunderblüten-Drink gereicht. Die Premium Economy bietet vor allem mehr Beinfreiheit und da und dort mehr Komfort. Francisco Carrascosa

Ich schlafe in der Economyclass nicht sonderlich gut. Wenn ich überhaupt schlafe. Manchmal ist das Gespräch mit meiner Sitznachbarin zu spannend, manchmal kann ich mich an den Wolkendecken nicht sattsehen – meist aber ist es mir einfach nur zu eng zum Träumen. Freilich könnte ich in die Businessclass wechseln; doch der Blick auf die Preisdifferenz macht oft die Wolkendecken und Sitznachbarinnen plötzlich ungemein interessant.