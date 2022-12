Geflüchtete im Kanton Zürich – 200 neue Plätze für Asylsuchende Der Kanton richtet zwei weitere Asylunterkünfte ein. Beide befinden sich an Standorten in der Stadt Zürich.

Der Kanton Zürich braucht mehr Platz für die Unterbringung von Asylsuchenden. (Symbolbild) Foto: KEYSTONE/Michael Buholzer

Weil die Lage im Asylbereich weiterhin angespannt bleibt, schafft der Kanton 200 weitere Plätze für Asylsuchende.

Die neuen Unterbringungsplätze befinden sich in der Zivilschutzanlage Katzenschwanz in der Stadt Zürich sowie im ehemaligen Personalhaus des Stadtspitals Zürich Triemli, wie die Sicherheitsdirektion am Freitag mitteilte.

18 Unterkünfte im ganzen Kanton

An beiden Orten stehen je rund 100 Plätze zur Verfügung. Den Betrieb und die Betreuung der Geflüchteten übernehmen Angestellte der Asyl-Organisation Zürich (AOZ).

Der Kanton Zürich betreibt insgesamt 18 Unterkünfte für Asylsuchende und Personen mit Schutzstatus S. Um die Betreuung sicherzustellen, erneuerte Sicherheitsdirektor Mario Fehr (parteilos) laut Mitteilung seine Forderung an den Bund, einen subsidiären Einsatz von Armeeangehörigen zu beschliessen.

SDA

