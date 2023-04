Grosseinsatz der Polizei – 200 Personen in St. Gallen evakuiert wegen anonymer Drohung Die Drohung ist gegen das Berufs- und Weiterbildungszentrum (BZGS) gerichtet worden. Laut ersten Informationen ist niemand zu Schaden gekommen.

Eine Drohung hat in St. Gallen laut Medienberichten einen Grosseinsatz der Polizei ausgelöst. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone/Symbolbild)

Rund 200 Personen sind in St. Gallen am Donnerstagnachmittag wegen einer anonymen Drohung gegen das Berufs- und Weiterbildungszentrum (BZGS) evakuiert worden. Das Grossaufgebot der Polizei fand nichts Auffälliges vor Ort und gab um 23.30 Uhr Entwarnung.

Der anonyme Drohanruf war um 16 Uhr bei BZGS eingegangen, wie die Stadtpolizei St. Gallen in der Nacht auf Freitag mitteilte. Das Gebiet rund um die Liegenschaft an der Lindenstrasse wurde in der Folge abgesperrt und das Gebäude evakuiert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Details zur Drohung wollte die Polizei laut Mitteilung nicht kommunizieren. Medienmeldungen von einer Bombendrohung hatte die Polizei zuvor gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA weder bestätigen noch dementieren wollen.





SDA/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.