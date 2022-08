Monate nach der Corona-Impfung – 2000 Kinder weniger geboren In den ersten fünf Monaten 2022 verzeichnete die Schweiz einen Rückgang bei den Geburten. Impfskeptiker sind in Aufregung, Experten vermuten einen Corona-Effekt. Fabienne Riklin

2022 sind bis jetzt in der Schweiz über 2000 Babys weniger auf die Welt gekommen. Foto: ZSZ

2021 war das Geburtsjahr schlechthin. Fast 90’000 Kinder haben in der Schweiz das Licht der Welt erblickt. So viele wie letztmals vor 50 Jahren. Anders sieht das aktuelle Jahr aus. Zwischen Januar und Mai kamen über 2000 Kinder weniger auf die Welt als in den Vorjahresmonaten, wie noch provisorische Daten des Bundesamts für Statistik (BFS) zeigen. Ein ähnlicher Trend lässt sich auch in Deutschland, Österreich, Grossbritannien und den Niederlanden feststellen.