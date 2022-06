Weiach braucht Schulraum – 2014 gebaut – «Leider war der Kindergarten eine Fehlplanung» Für mehr Schulraum in Weiach muss vielleicht der bestehende Kindergarten abgerissen werden. Dieser wurde erst 2014 für 1,4 Millionen Franken gebaut. Astrit Abazi

Die Schulgebäude von Weiach sind in die Jahre gekommen und müssen entweder saniert oder ersetzt werden. Foto: Francisco Carrascosa

Das neue Bauprojekt auf dem Schulareal von Weiach nimmt Form an: Der bestehende Bau, in dem sich der Gemeindesaal und die Turnhalle befinden, soll in Richtung Herzogengasse verlängert werden. Die Baukommission präsentierte am Donnerstag zwei mögliche Varianten der Anlage, die endlich genug Platz für die Schule und die Gemeinde hätte. In den kommenden Monaten werden nun zusammen mit dem Architekturbüro und mit Inputs aus der Bevölkerung ein oder mehrere Projektvarianten erarbeitet, die Ende Jahr vorgestellt werden. Im März entscheidet das Stimmvolk an der Urne. Sollte Weiach tatsächlich diesen Weg wählen, muss der Kindergarten Farbtupf vielleicht abgerissen werden. Dieser wurde erst vor acht Jahren eingeweiht.