Analyse zu Zürcher Wahlen 2023 – 2019 fand ein politisches Erdbeben statt – was waren die Folgen? Vor vier Jahren verloren die Bürgerlichen die Mehrheit im Zürcher Kantonsrat: Rückblick und Ausblick in Kurzform. Pascal Unternährer

Sie waren am 24. März 2019 die Wahlsieger: GLP-Co-Parteipräsident Nicola Forster und die damalige Parteipräsidentin der Grünen, Marionna Schlatter. Foto: Dominique Meienberg

Wie gingen die letzten Kantonsratswahlen aus?

Die kantonalen Wahlen am 24. März 2019 hatten es in sich. In der Regierungswahl verloren die Freisinnigen einen Sitz an die Grünen. In der Parlamentswahl verlor die SVP über 5 Prozent der Wähleranteile, die Grünliberalen legten um über 5 Prozent zu, die Grünen um fast 5 Prozent. Es war der Beginn der grünen Welle.