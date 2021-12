19 kulinarische Vorsätze – 2022 wird ein guter Jahrgang! Wir wollen Rezepte schnorren, Weinkeller leeren, wagemutig Restaurants abklappern und vielleicht gar öffentlich kochen: die Pläne der Kulinarikredaktion. Nina Kobelt Daniel Böniger

Die Tafel soll auch im nächsten Jahr wieder reichlich gedeckt sein. Foto: Getty Images/Image Source

Meine Senf-Politik überdenken. Ist es wirklich nötig, alle paar Wochen ein neues Glas Senf zu kaufen, nur weil mich die Etikette anspricht? Und ich jedes Mal begeistert denke: Ach, Dijon-Senf mit Dill/Quitten/Champagner, den muss ich haben? (nk)

Nachdem ich jedes Jahr die gleichen Weine derselben Winzerinnen und Winzer eingelagert habe, leere ich nächstes Jahr meinen Weinkeller möglichst komplett. Denn so toll die Tropfen von Chappaz, Ruch und Hutin auch sein mögen – ich möchte neue Weine entdecken. Wie letztes Jahr etwa den wunderschönen Schaumwein De Facto von Laura Paccot, der in der Flasche zu Ende vergoren wird (wodurch sich die Kohlensäure bildet). Ja, auch all die vielen Flaschen Château Montus aus den Jahren um die Jahrtausendwende müssen weg! (boe) (So wars bei Laura Paccot auf dem Weingut.)