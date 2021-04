Resettlement-Programm Infos einblenden

Mehr als 70 Prozent der Flüchtlinge finden in Nachbarstaaten Zuflucht. Aufgrund der hohen Anzahl an Flüchtlingen, die diese Staaten aufnehmen, stossen sie häufig an ihre Kapazitätsgrenzen. Das hat zur Folge, dass viele Flüchtlinge in prekären Verhältnissen leben. Wer für ein Resettlement (Deutsch: Wiederansiedlung) infrage kommt, muss vom UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge (UNHCR) als Flüchtling anerkannt sein. Zudem muss feststehen, dass die Person weder in ihr Herkunftsland zurückkehren noch sich im Fluchtstaat integrieren und dauerhaft bleiben kann. Da die Zahl der bereitgestellten Resettlement-Plätze weit unter der Anzahl bedürftiger Flüchtlinge liegt, kann UNHCR in der Regel nur Flüchtlinge für das Programm vorschlagen, die alle erforderlichen Kriterien erfüllen, darunter auch, dass sie zu den besonders gefährdeten Personen gehören. In der Schweiz angekommen, müssen sie nicht nochmals ein Asylverfahren durchlaufen, sondern erhalten direkt den Flüchtlingsstatus und Asyl. Für 2019 bis 2021 legte der Bundesrat eine jährliche Quote von maximal 800 Plätzen fest.