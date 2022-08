Tennis Factory Wallisellen – 21-Jähriger ist der grösste Schweizer Tennishändler Ein Todesfall machte Joel Bopp mit 17 Jahren zum Unternehmer. Diese Woche eröffnet er den grössten Schweizer Tennisshop. Das ETH-Maschinenbaustudium läuft nebenbei. Daniela Schenker

Joel Bopps Laufbahn als Unternehmer begann mit dem Bespannen von Tennisschlägern. Im neuen Geschäft kann man ihm bei der Arbeit zusehen. Foto: Raisa Durandi

Racketsport: Das ist das Universum von Joel Bopp. In seiner Tennis Factory an der Industriestrasse 47a in Wallisellen bieten er und sein Team alles rund um Tennis, Badminton, Squash und Padel. Nur gerade ein paar Tennisplatzlängen vom Einkaufszentrum Glatt entfernt hat der 21-jährige Student diese Woche einen neuen Shop eröffnet, modern und mit 220 Quadratmetern Fläche beeindruckend gross. Beim Eingang stehen zwei brandneue Bespannungsmaschinen für Tennisrackets. Ihr prominenter Platz ist wohl kein Zufall.