Nach Streit in Dübendorf – 22-Jähriger muss schwer verletzt ins Spital gebracht werden Am frühen Sonntagmorgen eskalierte in Dübendorf ein Streit. Die Polizei hat zwei Personen festgenommen.

Wegen eines schwer verletzten Manns musste die Kantonspolizei am frühen Sonntagmorgen nach Dübendorf ausrücken. Symbolfoto: BRK News

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, ging am Sonntagmorgen kurz vor 4 Uhr bei der Einsatzzentrale von Schutz und Rettung Zürich die Meldung ein, dass in Dübendorf ein junger Mann nach einem heftigen Streit zwischen mehreren Personen schwer verletzt sei und Hilfe brauche. Der 22-jährige Nordmazedonier sei nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht worden.

Nach ersten Ermittlungen hat die Polizei in der Nacht zwei Personen verhaftet, die mutmasslich an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Es handelt sich dabei um einen 25-jährigen irakischen Staatsangehörigen sowie einen 18-jährigen Mann aus Bosnien-Herzegowina, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Der genaue Tathergang, das Tatmotiv sowie die weiteren Umstände seien zurzeit nicht geklärt und würden Gegenstand der laufenden Ermittlungen bilden, welche durch die Staatsanwaltschaft I und die Kantonspolizei Zürich geführt werden.

