Wann geht es wieder los?

Am Schweizer Nationalfeiertag erfolgt die Wiederaufnahme der Meisterschaft, die am 12. März unterbrochen wurde – und zwar direkt mit dem Playoff-Start. Alle Teams bestreiten vorher zwischen Dienstag und Donnerstag noch eine Testpartie. Gespielt wird ausschliesslich in Toronto und Edmonton. Ab den Halbfinals finden alle Partien in Edmonton statt.