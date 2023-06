Sechs Kreise in Winterthur ausgezählt

Sechs Kreise in Winterthur sind ausgezählt. Mit einer ersten Überraschung: In Winterthur Töss, einem eher konservativen Kreis, sagen ganze 68.2 Prozent (oder 1621 Stimmen) Ja zu einem städtischen Mindestlohn von 23 Franken. Auch in Mattenbach sagen 69.8 Prozent Ja.

In Seen liegt die Zustimmung bei 56.4 Prozent, in Veltheim bei 70.7 Prozent, in Wülflingen bei 62.4 Prozent und in Oberwinterthur bei 62.8 Prozent. Damit haben bisher alle ausgezählten Stadtkreise den Mindestlohn angenommen.