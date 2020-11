Flughafen – 23’000 Tonnen an Ware befördert Seit dem Beginn der Corona-Krise im März hat die Swiss mehr als 1000 reine Frachtflüge durchgeführt.

Die Swiss hat seit März mehr als 1000 Frachtflüge durchgeführt. Foto: Tagesanzeiger

Insgesamt 23’000 Tonnen an Ware hat die Swiss befördert. Seit dem Beginn der Corona-Krise im März hat die Swiss durch ihre Luftfrachtabteilung Swiss World Cargo mehr als 1000 reine Frachtflüge durchgeführt. In den Monaten April und Mai wurden vor allem Medikamente und medizinische Hilfsgüter zur Unterstützung der Schweizer Bevölkerung und Wirtschaft transportiert, seither liegt der Schwerpunkt auf kommerzieller Fracht.

Bei einem Teil dieser reinen Frachtflüge handelt es sich um Charterflüge, bei denen die Güter hauptsächlich im Frachtraum transportiert werden. Darüber hinaus nutzt Swiss auch auf ihren drei umgebauten Boeing 777-300ER den Bereich der Economy-Class-Kabine für den Transport von Frachtgütern. Seit der Erteilung der entsprechenden Genehmigung durch die Schweizer Behörden im Juli befördert die Fluggesellschaft auch bestimmte Arten von kommerzieller Fracht in der Kabine. Zuvor war die Beförderung auf medizinisches Schutzmaterial und damit zusammenhängende humanitäre Güter beschränkt.

Swiss bietet derzeit regelmässig reine Fracht-Linienflüge von Zürich nach Buenos Aires, Delhi, Dubai, Johannesburg, Mumbai, Peking und Shanghai an. In Kürze nimmt die Schweizer Fluggesellschaft auch den Flugbetrieb für Frachtsendungen von Zürich nach Santiago de Chile via Sao Paulo auf.

