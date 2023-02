Umbau bei Sonnenhof geplant – 24 Bushaltestellen in Bülach sind noch nicht hindernisfrei Bushaltestellen müssten bis Ende Jahr behindertengerecht sein. In Bülach trifft das derzeit auf knapp 60 Prozent zu. Nun soll eine weitere Haltestelle folgen. Thomas Mathis

Das Wartehäuschen an der Haltestelle Sonnenhof wird abgebrochen. Foto: Balz Murer

Es gibt im Unterland noch viele Bushaltestellen, die nicht hindernisfrei sind. Eine davon befindet sich beim Sonnenhof in Bülach. Die Stadt will nun eine der beiden Haltekanten an der Bahnhofstrasse umgestalten. Die Kante soll erhöht und der bestehende Unterstand ersetzt werden. Das Wartehäuschen sei in einem schlechten Zustand und stehe zudem auf einem privaten Grundstück, das demnächst überbaut werde, heisst es in den Unterlagen. Die Raiffeisenbank Züri-Unterland plant dort ihren neuen Hauptsitz.