Bülach geht Umsetzung an – 240’000 Franken für die neue Parkierungsverordnung Voraussichtlich ab Herbst gilt in Bülach ein neues Parkregime. red

Der Stadtrat Bülach hat einen Kredit von 240’000 Franken für die Umsetzung der neuen Parkierungsverordnung genehmigt und Aufträge an verschiedene Firmen vergeben. Zudem hat er die neu geltenden maximalen Parkzeiten bei den öffentlichen Parkplätzen festgelegt.

Am 7. März 2021 ist eine neue Parkierungsverordnung erlassen worden. Gestützt darauf hat der Stadtrat am 7. April 2021 das neue Parkierungs- und Parkkartenreglement genehmigt. Noch sind diese nicht in Kraft. Das werde voraussichtlich im Herbst 2023 erfolgen, sobald die notwendigen Vorbereitungen bei den Parkuhren, Signalisationen und Markierungen getroffen seien, schreibt der Stadtrat. Er will die Öffentlichkeit rechtzeitig darüber informieren. Zukünftig werden alle Parkierungsflächen auf öffentlichem Grund bewirtschaftet. Der Stadtrat hat dazu verschiedene Bereiche definiert, in welchen neu die Parkscheiben- oder Gebührenpflicht gilt. Innerhalb der Bereiche werden die Parkplätze einheitlich bewirtschaftet.

Fehler gefunden?Jetzt melden.