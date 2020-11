Polizei schliesst Terror nicht aus – Schweizerin greift in Lugano mit Messer zwei Frauen an Bei einer Messerstecherei in Lugano erlitt eine Frau schwere Verletzungen. Die Polizei schliesst einen terroristischen Hintergrund nicht aus, die Bundesanwaltschaft hat ein Strafverfahren eröffnet.

Eine 28-jährige Schweizerin griff in einem Kaufhaus in Lugano zwei Frauen an. Foto: 20 Minuten/ Tio.ch

Am Dienstagnachmittag kurz nach 14.00 Uhr ist es in einem grossen Kaufhaus in Lugano zu einer Messerstecherei gekommen. Wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte, handelt es sich bei der Täterin um eine 28-jährige Schweizerin. Eine Person wurde schwer verletzt.

Gemäss einer ersten Rekonstruktion des Tathergangs hat die in der Region Lugano wohnhafte Frau zwei Frauen angegriffen: Die erste habe sie mit blossen Händen am Hals gepackt, während sie die zweite mit einer Stichwaffe am Hals verletzt habe.

Eines der beiden Opfer habe schwere Verletzungen davon getragen, schwebe jedoch nicht in Lebensgefahr, schreibt die Tessiner Kantonspolizei weiter. Die Täterin sei von einem Paar gestoppt und anschliessend von der Polizei verhaftet worden.

Ein terroristischer Hintergrund der Tat könne nicht ausgeschlossen werden, schreibt die Tessiner Kantonspolizei abschliessend. Bei der Aufarbeitung des Falls arbeite sie deshalb eng mit dem Bundesamt für Polizei (Fedpol) zusammen. Die Bundesanwaltschaft hat ein Strafverfahren eröffnet.

SDA/sep