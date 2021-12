Flug São Paolo–Zürich – 28-Jährige wollte ein Kilo Kokain in die Schweiz schmuggeln Eine Brasilianerin wollte von São Paolo in die Schweiz einreisen. In Decken hatte sie rund ein Kilo Kokain eingenäht.

Eine 28-jährige Brasilianerin wollte rund ein Kilogramm Kokain in die Schweiz schmuggeln. Symbolfoto: Christian Charisius (Keystone)

Eine 28-jährige Brasilianerin wollte kurz nach elf Uhr den Zoll passieren und in die Schweiz einreisen. Sie war von São Paolo nach Zürich gereist. Wie die Kantonspolizei Zürich schreibt, kam bei der Kontrolle der Verdacht auf, dass es sich bei der Frau um eine Betäubungsmittelkurierin handeln könnte. Durch die Überprüfung ihres Handgepäcks fanden die Polizisten rund ein Kilogramm Kokain, das in Decken eingenäht war. Die Frau wurde verhaftet und in der Polizeistation Flughafen zum Drogentransport befragt. Nach der polizeilichen Sachbearbeitung wird sie der zuständigen Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland zugeführt, wie die Kantonspolizei weiter schreibt.

Heuer konnte die Kantonspolizei bereits mehrere Drogenkuriere verhaften, die auch von São Paolo nach Zürich geflogen waren. So versuchten im Oktober zwei Brasilianer, je rund ein Kilo Kokain in die Schweiz zu schmuggeln. Im September wollte ein 72-Jähriger – ebenfalls von São Paolo her kommend – vier Kilogramm Kokain nach Europa einführen. Der Spanier hatte damals beabsichtigt, weiter nach Barcelona zu fliegen.

mps

