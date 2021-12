Egal ob zu Rollbraten oder Entenbrust, gebratene Polentaschnitten passen hervorragend. Dafür die Polenta nach Packungsangaben zubereiten und noch möglichst warm in Plastikfolie zu einer Rolle formen. Erkalten lassen und in Scheiben schneiden. Vor dem Servieren kurz in Butter anbraten. Variante: die Polenta auf einem Backblech ausstreichen und mit festlichen Guetsliformen ausstechen.

Passend zur Jahreszeit ist Rotkraut, das man wunderbar am Vortag zubereiten kann, ja sogar sollte. Dafür einen Rotkohl in möglichst dünne Streifen schneiden. Mit klein gehackten Zwiebeln, geraffeltem Apfel und etwas Butter in einer Pfanne andünsten. Mit Rotwein und Bouillon ungefähr zwei Stunden garen. Gewürzt wird mit Lorbeer und Nelken, abgeschmeckt mit Essig, Zucker, Salz und Pfeffer.

Wer keine Zeit hat, sich für eine halbe Stunde einem Risotto zu widmen, kann ihn am Vortag schon zubereiten. Nach ungefähr drei Viertel der Kochzeit nimmt man ihn aus der Pfanne und streicht ihn auf ein Backblech, damit der Reis abkühlt. Mit etwas Bouillon und allenfalls Weisswein gut zehn Minuten vor dem Essen in einer grossen Pfanne erwärmen, Parmesan und Butter darunterziehen. Fertig!

Sogar Kartoffelstock kann bei 100 Grad gut zugedeckt mit Alufolie etwa eine Stunde lang warm gehalten werden.