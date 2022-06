Aus dem Jugendgericht Zürich – 29 Monate Gefängnis für jungen Messerstecher Der Jugendliche wurde unter anderem der versuchten vorsätzlichen Tötung schuldig gesprochen. Er hatte seinem Opfer ein Küchenmesser in den Rücken gerammt.

Tatort Stadelhoferplatz: Hier soll der Angeklagte Anfang 2020 seinem Opfer mit voller Wucht ein Rüstmesser in den Rücken gestochen haben. Foto: Sabina Bobst

Es ist eine ganze Reihe von Delikten, wegen denen der junge Mann vor dem Jugendgericht stand. In insgesamt sechs Vorfälle soll er laut der Jugendanwaltschaft Zürich-Stadt von 2019 bis 2021 involviert gewesen sein. Das schreibt das Bezirksgericht Zürich in einer Medienmitteilung.

Am schwersten wiegt ein Delikt in den frühen Morgenstunden des 18. Januar 2020. Auf dem Stadelhoferplatz soll der Beschuldigte, zum Tatzeitpunkt 16 Jahre alt, zusammen mit weiteren Beteiligten zwei Männer angegriffen haben. Einem der beiden Angegriffenen soll der Beschuldigte mit voller Wucht ein Rüstmesser in den Rücken gestochen haben. Das Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste notoperiert werden. Tags zuvor soll der Beschuldigte mit der Faust die Seitenscheibe eines Trams beschädigt haben, diese zersplitterte. Im Herbst 2020 soll er dann in seiner Wohnzelle im Massnahmenzentrum Uitikon randaliert haben.

Bereits im Jahr zuvor sei der Angeklagte straffällig geworden. Er soll im Februar 2019 einer anderen Person mit einem abgebrochenen Flaschenhals eine Schnittwunde am Hals zugefügt haben. Und im November als Gehilfe zweier weiterer Personen einem Passanten Gewalt angedroht und dann Kopfhörer und Bargeld abgenommen haben.

Im April 2021 schliesslich soll er einem Sozialpädagogen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Nur vermindert schuldfähig

Das Gericht kam nun zum Schluss, dass die Vorwürfe zutreffen, wie es in er Medienmitteilung schreibt. Der Beschuldigte wurde unter anderem wegen versuchter vorsätzlicher Tötung und versuchter schwerer Körperverletzung zu 29 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Wie das Gericht weiter schreibt, ist der junge Mann nur vermindert schuldfähig; das sei bei der Strafzumessung berücksichtigt worden. Das Gericht ordnete eine ambulante Behandlung an.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, es kann am Obergericht des Kantons Zürich angefochten werden.



ebi.

Fehler gefunden?Jetzt melden.