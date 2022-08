«Donnschtig-Jass» in Bassersdorf – 3 Kilometer Kabel und 200 Scheinwerfer verwandeln Dorfplatz in Fernsehstudio Über 2000 Leute werden zum «Donnschtig-Jass» im Zentrum von Bassersdorf erwartet. Der SRF-Aufbau für die Liveshow mit Rainer Maria Salzgeber beeindruckt, und die Vorfreude ist gross. Christian Wüthrich

Auf dem Dorfplatz von Bassersdorf ist nach drei Tagen Aufbau alles bereit für den «Donnschtig-Jass». Foto: Raisa Durandi

Bassersdorf erscheint in diesen Tagen vor dem «Donnschtig-Jass» wie verwandelt. Von Sommerloch keine Spur: Im Dorfzentrum wuselt es seit Wochenbeginn wie wild, und die Stimmung in der Gemeinde ist freudig angespannt. Das hat auch Martina Bischof bemerkt, die sonst in einem Büro im Gemeindehaus sitzt und gemeinhin als «die von der Verwaltung» wahrgenommen wird, wie sie selbst sagt.