Wohnungsnot in Städten – 300 Millionen für preisgünstiges Wohnen in Zürich Zürich soll als erste Gemeinde im Kanton einen Wohnraumfonds erhalten. Das Stadtparlament hat sich dafür ausgesprochen – gegen den Widerstand der Bürgerlichen. Das letzte Wort hat das Volk. Martin Huber

In der Stadt Zürich soll die Schaffung von preisgünstigem Wohnraum über einen speziellen Fonds gefördert werden. Im Bild die städtische Wohnsiedlung Lochergut im Kreis 4. Foto: Raisa Durandi

300 Millionen Franken – so viel Geld soll in einen neuen städtischen Wohnraumfonds fliessen, hinter den sich am Mittwochabend eine Mehrheit des Gemeinderats stellte. Die Schlussabstimmung über die Vorlage findet erst nach der redaktionellen Lesung in einigen Wochen statt. Die Volksabstimmung ist für kommenden Juni geplant.