Traditioneller Umzug – 3000 Räben bringen Wallisellen zum Leuchten Nach der coronabedingten Pause vor zwei Jahren konnte am Samstag der Räbeliechtliumzug wieder stattfinden. Neben den Herbstrüben strahlten so auch die Kinderaugen. Alexander Lanner

Die kleinsten Umzugsteilnehmenden geniessen das Privileg einer Kutschenfahrt. Da bleibt bei einigen viel Energie für das Singen. Foto: Raisa Durandi

Pünktlich um 18 Uhr war am Samstag Lichterlöschen auf den Strassen Wallisellens. So konnten die rund 3000 verzierten Räbeliechtli auf dem Gemeindehausplatz ihre ganze Leuchtkraft entfalten. Rund 1500 Schülerinnen und Schüler hatten sich in den letzten Tagen mächtig ins Zeug gelegt, um ihre Herbstrübe auszuhöhlen und ganz individuell zu verzieren. Neben dem Namen des Kindes standen auf einigen Räben noch weitere Namen: passend zur kommenden Fussball-WM etwa «Lionel Messi» oder «Captain America» aus dem Marvel-Universum. Aber auch Monde, Sterne, Feuer speiende Drachen oder Traktoren wurden als Schnitzmotive gewählt.