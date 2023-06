Polizei sucht Zeugen – 31-jähriger Schweizer in Jestetten erschlagen aufgefunden Am Freitag wurde am Rheinufer in Jestetten die Leiche eines Mannes gefunden. Offenbar war stumpfe Gewalt gegen den Kopf die Todesursache. Manuel Navarro

Die Polizei hat die Leiche eines getöteten Mannes in Jestetten gefunden und sucht Zeugen. Themenbild: Marc Dahinden

Am Rheinufer in Jestetten wurde am vergangenen Freitag der Leichnam eines 31-jährigen Schweizers gefunden. Dies teilten die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und das Polizeipräsidium Freiburg am Sonntag mit.

Die Identität des Mannes ist der Polizei bekannt. Die Umstände, die zum Tod des Schweizers geführt haben, sind aber offenbar verdächtig. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist der 31-Jährige am Donnerstag oder am Freitag aufgrund stumpfer Gewalt gegen den Kopf gestorben. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Freiburg hat deshalb die Ermittlungen übernommen und am Wochenende eine Sonderkommission gegründet.

Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe. Gesucht werden Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Rheinufers in Jestetten gemacht haben oder sonstige Hinweise zu dem Fall geben können. Es wurde ein Hinweistelefon eingerichtet, welches rund um die Uhr unter 0049 774 183 162 22 erreichbar ist.

