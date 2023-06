Leichenfund nahe Rheinau ZH – 31-jähriger Wildcamper bezahlte Nacht am Rheinufer mit dem Leben Ein verbotenes Abenteuer in der Natur endete für einen St. Galler mit dem gewaltsamen Tod. Gleich drei Kantonspolizeien sind in die Ermittlungen der Sonderkommission «Stick» eingebunden. Was bisher bekannt ist. René Laglstorfer

Der Tatort ist noch immer abgesperrt, die Spurensicherung ist weiter im Gange. Foto: Ralf Göhrig

Er plante ein naturnahes Wildcamping-Erlebnis mit Übernachtung direkt am Rheinufer und wurde wenige Stunden später mit ungewöhnlich heftiger Gewalt aus dem Leben gerissen. Am vergangenen Freitag gegen 11.20 Uhr entdeckten Passanten etwa 150 Meter rheinaufwärts von der Badewiese Jestetten entfernt den Leichnam eines leblosen Mannes. Wie die Ermittlungen der zuständigen Kriminalpolizei Freiburg im Breisgau ergaben, handelt es sich bei dem Tötungsopfer um einen 31-jährigen Schweizer mit Wohnort im Kanton St. Gallen. Weitere Details zur Person oder zu den familiären Umständen will die Polizei auf Anfrage nicht bekannt geben.

Der Mann lag am deutschen Rheinufer an einem beliebten Wanderweg etwa 400 Meter flussabwärts von der Alten Zollbrücke, die Rheinau im Zürcher Weinland mit Jestetten in Baden-Württemberg verbindet. Der deutschen Polizei zufolge war der 31-Jährige in der Schweiz nicht als vermisst gemeldet.

Allein unterwegs

Laut den Behörden traf der Schweizer höchstwahrscheinlich am vergangenen Donnerstag am Rheinufer ein, um dort zu nächtigen. «Wir haben keine Erkenntnisse, dass ihn jemand begleitet hätte», sagt Gerald Hilpert, der Sprecher des Polizeipräsidiums Freiburg, dieser Zeitung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Fundort auch der Tatort gewesen sein. Dort fanden die Ermittler typische Campingutensilien. Im Landkreis Waldshut, zu dem Jestetten gehört, ist Campen nur auf ausgewiesenen Plätzen erlaubt. Was nach der Ankunft des Schweizers am Rheinufer genau geschehen ist und auf wen er getroffen sein könnte, ist derzeit noch Teil der Ermittlungen.

Fest steht bisher nur, dass der Mann mit stumpfer Gewalt gegen den Kopf ums Leben kam. Die am Samstag durchgeführte Obduktion ergab, dass ein Schädel-Hirn-Trauma bei dem 31-Jährigen zum Tod führte. Zudem stellten die Rechtsmediziner mehrere Verletzungen am Kopf und im Gesichtsbereich fest. Der Tod sei irgendwann zwischen den Abendstunden am Donnerstag und den Morgenstunden am Freitag eingetreten. Mehrere Feuerwehrleute aus Jestetten halfen bei der Bergung des Leichnams und suchten nach verdächtigen Gegenständen. Zum Fund einer möglichen Tatwaffe wollte sich die Polizei nicht äussern.

War ein Holzstock die Tatwaffe?

Noch am Wochenende richtete die Kriminalpolizei eine Sonderkommission namens «Stick» ein, um den Tötungsfall zu lösen. Der Name habe jedenfalls nichts mit einem USB-Stick oder Datenspeicher zu tun. Es gehe um die gefundenen Gegenstände vor Ort, teilte die Polizei mit. Der ungewöhnliche Name der Sonderkommission könnte sich demnach auch auf einen Holz- oder Spazierstock beziehen, der als mögliche Tatwaffe infrage kommen würde.

Die Alte Zollbrücke bei Rheinau im Zürcher Weinland dürfte auch das 31-jährige Opfer passiert haben, um zu seinem Zeltplatz am deutschen Rheinufer zu gelangen. Foto: Ralf Göhrig

Der Sonderkommission gehören rund 40 Ermittler aus dem gesamten Bereich des weitläufigen Polizeipräsidiums Freiburg an. Auch die Kantonspolizeien Zürich, Schaffhausen und St. Gallen sind in die Ermittlungen «eng» eingebunden. «Wenn Ermittlungen in der Schweiz zu führen sind, werden diese im Rahmen der justiziellen Rechtshilfe und im Rahmen des Polizeivertrags von den Schweizer Kollegen übernommen», sagt Polizeisprecher Hilpert dem «Südkurier».

Grenzüberschreitende Fahndung

Ob das Opfer alkoholisiert war oder durch Drogen beeinträchtigt, sollen nun weitere Untersuchungen klären. Auch am Montag – drei Tage nach der Entdeckung des getöteten 31-Jährigen – waren laut Augenzeugen noch zahlreiche Ermittler und Spurensicherer am abgesperrten Tatort in Jestetten. Die Fahndung nach dem mutmasslichen Täter läuft sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz auf Hochtouren.

Nach einem Zeugenaufruf gingen bisher mehrere Hinweise aus der Bevölkerung ein. Die Polizei ersucht weiterhin Zeugen, die in der vergangenen Woche, insbesondere von Donnerstag bis Freitag, verdächtige Geschehnisse im Bereich des Rheinufers in Jestetten beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu dem Fall geben können. Dazu wurde ein Hinweistelefon eingerichtet, das rund um die Uhr unter 0049 774 183 162 22 erreichbar ist.



