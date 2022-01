«Alkohol-Flug» endet in Frankfurt a. M. – 32 betrunkene Matrosen sorgen für Grosseinsatz der deutschen Polizei Soldaten aus Russland und der Ukraine benahmen sich in einem gemeinsamen Flug ziemlich daneben. In Frankfurt am Main sind sie von deutschen Beamten «empfangen» worden.

Blick in den grossen Flughafen von Frankfurt: Die deutsche Bundespolizei hat sich der betrunkenen Schar angenommen. Foto: Boris Rössler (DPA/Keystone/Symbolbild)

32 betrunkene Matrosen sorgten am Flughafen von Frankfurt am Main für einen Grosseinsatz der Bundespolizei. Die Gruppe aus Russland und der Ukraine fiel auf dem Weg in ihre Heimatländer an Bord eines Flugs aus Windhuk in Namibia wegen ihres starken Alkoholkonsums auf, wie die Bundespolizei am Flughafen am Montag mitteilte.

Der Captain alarmierte noch in der Luft die Bundespolizei, weil sich die Gruppe wiederholt weigerte, Gesichtsmasken zu tragen, und die Anweisungen der Kabinencrew missachtete. Ein grosses Aufgebot nahm die Matrosen in Frankfurt in Empfang und eskortierte sie zur Wache. Die Beamten leiteten gegen alle Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

13 von ihnen mussten Sicherheitsleistungen in Höhe von bis zu 530 Euro zahlen. Drei Matrosen hatten zusätzlich das Flugpersonal belästigt – sie wurden jeweils 1mit 030 Euro gebüsst. Anschliessend konnte die Gruppe ohne weitere Vorkommnisse weiter reisen.

