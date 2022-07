Hochsommer in der Schweiz – 33,5 Grad im Wallis – und es wird noch heisser Der Hochsommer hat die Schweiz erfasst. Die 30-Grad-Marke ist in allen Landesteilen überschritten worden.

Das heisse Wetter läd zum Bade ein – wie hier in Lausanne am Lac Léman. Foto: Laurent Gillieron (Keystone/Archiv)

Es ist heiss in der Schweiz: Auf 33,5 Grad kletterte das Thermometer am Mittwochnachmittag im Walliser Kantonshauptort Sitten. Die 33-Grad-Marke knackten aber auch Genf (33,4 Grad), Leibstadt im Aargau (33,2 Grad) und Ramsen im Kanton Schaffhausen (33,1 Grad).

30 Grad wurden am Mittwoch in allen Landesteilen der Schweiz überschritten, wie SRF Meteo auf Twitter meldete. Vergleichsweise «kühl» war es für einmal im Tessin: In Stabio zeigte das Thermometer um 17.30 Uhr 30,9 Grad an.

Und es soll noch heisser werden. Für Donnerstag sagen die Wetterfrösche zwei bis drei Grad mehr voraus. Das heisst: Temperaturen von 35 Grad – vielleicht sogar darüber.

Bei der gegenwärtigen Hitze bleibt nur eins: viel trinken. Sonst kann der Körper nicht genügend schwitzen. Foto: Peter Schneider (Keystone/Symbolbild)

SDA/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.