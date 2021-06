Bezirksgericht Horgen – Schlug er zu, weil sie kein Champagnerfrühstück wollte? Ein Deutscher hat in der Au seine Ex-Partnerin getötet. Er spricht von einer Kurzschlusshandlung. Sie hatte sich kurz zuvor von ihm getrennt. Pascal Jäggi UPDATE FOLGT

In der Au geschah die Tötung. Ein Nachbar hörte frühmorgens einen langen Todesschrei. Archivfoto: Conradin Knabenhans

Vor dem Bezirksgericht Horgen erscheint am Dienstag ein schmaler 35-Jähriger, dem immer wieder Tränen über die Wangen kullern. Das harmlose Äussere trügt: Der Mann hat seine Partnerin in der gemeinsamen Wohnung in der Au brutal getötet. Wieso, kann er nicht erklären.

Die Beziehung habe sie kurz vor der Tat im Juli 2019 beendet. Er sei ständig eifersüchtig gewesen, gibt der Deutsche zu. Das sei ihm in früheren Beziehungen nie passiert. Es habe ihn gestört, dass die Mutter seines Kindes plötzlich mehr Wert auf ihr Äusseres gelegt habe. Vermutlich habe die 24-Jährige wegen seiner Eifersucht die Beziehung beendet. «Ich habe durch meine Eifersucht alles kaputtgemacht», hat er denn auch in einer Whatsapp-Nachricht an sie geschrieben.