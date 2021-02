Abo Embrach und Kloten Zwei Unterländer Schulklassen wegen neuer Virusmutation in Quarantäne

In Embrach mussten wegen einer neuen Virusmutation gleich zwei Klassen zu Hause bleiben. Auch in Kloten befindet sich eine Klasse in Quarantäne – allerdings gibt es dort keinen Hinweis auf eine Mutation.