Countrymusik in Steinmaur – 3500 Leute tanzten und feierten an den Steimernights Am ersten Juniwochenende fanden zum 17. Mal die Steimernights statt. Der Organisator zeigt sich begeistert und freut sich bereits auf das nächste Jahr. Flavio Zwahlen Kim Käser

Marco Gottardi gehört mit seinen 15 Auftritten schon fast zum Inventar der Steimernights. Am Samstagabend brachte er die Maschinenhallen auf dem Hof an der Salenstrasse mit seiner Band zum Beben. Foto: Urs Weisskopf

Am vergangenen Wochenende wurde in Steinmaur endlich wieder so richtig gefeiert. Nachdem die traditionellen Steimernights 2020 in Corona-konformem Rahmen hatten durchgeführt werden können, fiel das Countryfestival im Jahr darauf komplett ins Wasser. Umso mehr freute es sowohl Organisatoren als auch Gäste, dass sie dieses Pfingstwochenende zum 17. Mal für zwei Abende ihren Country-und-Western-Traum leben durften.