Kanton Nidwalden – 36-jährige Frau verunfallt auf dem Pilatus tödlich Am Pilatus hat sich ein Bergunfall ereignet. Eine Berggängerin ist 100 Meter in die Tiefe gestürzt.

Beim Abstieg vom Pilatus verunfallte eine Frau aus der Zentralschweiz tödlich. (Archivbild) Keystone/Urs Flüeler

Am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr ging bei der Kantonspolizei Nidwalden die Meldung ein, dass am Pilatus eine Person über einen steilen Abhang abgerutscht sei. Die aufgebotene Rega konnte die in der Zentralschweiz wohnhafte 36-jährige Berggängerin rasch lokalisieren, wie die Kapo in einer Medienmitteilung schreibt.

Die Verunglückte hat sich laut der Polizeimeldung mit einer Begleitperson auf dem Abstieg vom Pilatus befunden. Aus noch ungeklärten Gründen kam sie vom Weg ab und stürzte rund 100 Meter über steiles Gelände ab. Dabei zog sie sich tödliche Verletzungen zu.

Wie die Polizei weiter schreibt, ermittle nun die Staatsanwaltschaft den genauen Unfallhergang.

