Umbau im Sportzentrum Wallisellen – 360 Kubikmeter Beton für eine neue Eiszeit Am Freitagmorgen konnte in Wallisellen die Betonplatte für das neue Eishockeyfeld gegossen werden. Wegen des Regens wurde der Termin zuvor dreimal verschoben. Alexander Lanner

Das Eishockeyfeld im Sportzentrum Wallisellen erhält seine Betonplatte. Foto: Francisco Carrascosa

«Das Wetter ist heute ideal», sagt Bauleiter Werner Helbling. Bereits um 5 Uhr begannen am Freitagmorgen die Arbeiten an der Betonplatte für das neue Eishockeyfeld im Sportzentrum Wallisellen. Bis 4.30 Uhr hatte es noch geregnet. «Damit der Beton nicht zu schnell abbindet, ist vorgängiger Regen sowie eine höhere Luftfeuchtigkeit optimal», erklärt Helbling. Für das Eingiessen des Betons sei allerdings trockenes Wetter nötig. Zu heiss darf es aber auch nicht sein. «Bei zu starker Sonneneinstrahlung würde die oberste Betonschicht zu schnell antrocknen, was zu einem ungleichmässigen Resultat führen würde», sagt der Bauleiter.