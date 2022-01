Auto fährt in Fussgängerin – 37-Jährige bei Verkehrsunfall in Uster schwer verletzt Aus noch ungeklärten Gründen ist ein 83-Jähriger in Uster in eine Fussgängerin am Strassenrand gefahren. Der Autofahrer musste seinen Führerschein vorsorglich abgeben.

Hier auf der Winikerstrasse in Richtung Weiler Winikon ist der Autofahrer in die Fussgängerin gefahren. Foto: Kantonspolizei Zürich

Am Samstagnachmittag ist in Uster eine Fussgängerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei vom Sonntag ist ein 83-jähriger Autofahrer kurz vor 15 Uhr auf der Winikerstrasse aus noch ungeklärten Gründen über den linken Strassenrand hinausgefahren und hat dabei eine Fussgängerin erfasst. Die 37-Jährige wurde durch den Aufprall weggeschleudert. Ein Rettungshelikopter flog die Frau mit noch unbekannten schweren Verletzungen in ein Spital. Die Polizei nahm dem Autofahrer den Führerausweis vorsorglich ab.

Wegen des Unfalls musste die Winikerstrasse bis etwa 17 Uhr gesperrt werden, heisst es in der Mitteilung weiter. Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Stadtpolizei Uster, der Rettungsdienst Winterthur, die Rega und die Staatsanwaltschaft See/Oberland im Einsatz.

zac/zac

Fehler gefunden?Jetzt melden.