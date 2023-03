Am Samstag in Eglisau – 38 Taucherinnen und Taucher melden sich zur Rhein-Reinigung Mit 15’000 Franken Jubiläumsgeld der ZKB findet in Eglisau eine spezielle Aktion statt. Tauchende befreien den Rhein von Müll.

Das ist alles andere als ein Scherz: Am 1. April wird in Eglisau die erste Projektidee realisiert, die im Rahmen des Wettbewerbs für die ZKB-Jubiläumsdividende eingereicht wurde. Der Fischereiverein Eglisau organisiert eine Mülltauchaktion. Dies teilt die Gemeinde Eglisau zurzeit mit.

Die Reinigungsaktion wird an jenem Tag durchgeführt, weil sich für den 1. April nicht weniger als 38 Taucherinnen und Taucher gemeldet haben, und zwar auf der Plattform Abfalltaucher.ch. Sie werden den Rhein von der Lochmühle und vom Chileplatz her bis zur Rheinbrücke von Abfall befreien. Der erste Tauchgang wird am Vormittag von circa 10.30 bis 12 Uhr stattfinden. Ein zweiter Tauchgang ist für nach der Mittagspause geplant. Ausgangspunkt wird die Lochmühle sein, die Hälfte der Tauchenden wird vom Wasser her auf der Städtliseite beim Chileplatz eintauchen.

Die Organisation und alles, was sich oberhalb der Wasseroberfläche abspielt, liegt beim Fischreiverein Eglisau, der mit zahlreichen Helferinnen und Helfern im Einsatz stehen wird. Schliesslich muss der Abfall gesammelt und abtransportiert werden und die Taucherinnen und Taucher wollen verpflegt sein.

Die Aktion wird mit 15'000 Franken aus der ZKB-Jubiläumsdividende finanziert. Die Gemeinde Eglisau hat dafür einen Wettbewerb für Projekte aus der Bevölkerung ausgeschrieben, die auch der Bevölkerung zugute kommen. Das Projekt Mülltauchen vom Fischereiverein Eglisau hatte die Jury überzeugt.

red

