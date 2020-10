Mann nach Drohung verhaftet - Zeugenaufruf – 39-Jähriger schlug mehrere Personen und bedrohte sie mit Stichwaffe Am Samstagabend kam es zu einer Auseinandersetzung in Bülach. Dabei bedrohte ein Mann mehrere Personen mit einer Stichwaffe, schlug diese und zerstörte eine Autoscheibe. Die Kantonspolizei Zürich sucht nach Zeugen.

An der Fangletenstrasse kam es am Samstagabend zu einer Auseinandersetzung, bei der vier Personen verletzt wurden. Foto: Google Maps

Am Samstagabend ging kurz vor 22 Uhr bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, dass es an der Fangletenstrasse in Bülach zu einer Auseinandersetzung gekommen sei. Dabei soll ein 39-jähriger Mann mit einer Stichwaffe gedroht, mehrere Personen geschlagen und bei einem Fahrzeug eine Scheibe eingeschlagen haben, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.

Zwei Opfer verschwanden vor dem Eintreffen der Polizei

Während der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der mutmassliche Täter angetroffen und verhaftet werden. Zwei der Angegriffenen, die noch vor Ort waren, wurden leicht verletzt. Ein Mann und eine Frau, welche ebenfalls von dem Mann aus Bosnien und Herzegowina angegriffen worden sein sollen, haben den Tatort vor dem Eintreffen der Polizei verlassen.

Der genaue Verlauf und Hintergrund der Auseinandersetzung sind Gegenstand der weiteren Abklärungen der Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur-Unterland. Neben der Kantonspolizei Zürich stand auch eine Patrouille der Stadtpolizei Bülach im Einsatz.

Zeugen der Auseinandersetzung gesucht

Personen die Angaben zur Vorfall machen können, insbesondere der Mann und die Frau, die vor dem Eintreffen der Polizei gegangen sind, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen.