N-Bahn Club Watt – 40 Jahre Modellbahnclub im Furttal Aktuell bauen die Modelleisenbahn-Freunde eine Gebirgsanlage. Für diese Bautätigkeit sind sie auf der Suche nach interessierten und engagierten Kollegen. N-Bahn Club Watt

Die Modelleisenbahnfreunde bauen aktuell an einer Gebirgsanlage. Foto: PD

Im Frühsommer 1983 gründeten Rolf Finger und Andreas Wandfluh zusammen mit weiteren fünf Interessenten die Modellbahngruppe Furttal. Bis 1996 erbauten die Mitglieder in der Spur N (9-mm Gleisbreite) damals eine der grössten Modellbahnanlagen (125 Quadratmeter) der Schweiz im Hochstudhaus in Otelfingen. 1996 wurde der Modellbahnclub aus diversen Gründen aufgelöst und einige Mitglieder gründeten anschliessend den Nachfolgeclub N-Bahn Club Watt. Bis Ende 2007 wurde erneut eine Modellbahnanlage, jedoch deutlich kleiner als in Otelfingen, in Spur N erstellt und betrieben. Mit dem Umzug anfangs 2008 nach Höri hatten die Bähnler wiederum einen fantastisch grossen Clubraum und konnten ihre Modellbahnträume verwirklichen. Indirekt als Folge der Corona-Pandemie wurde ihnen 2020 leider der Untermietvertrag gekündigt. Seit dem 1. Quartal 2021 hat der Verein sein Domizil wieder im Furttal in einem Industriegebäude in Regensdorf. Von der Anlage in Höri konnten die Mitglieder ein grösseres Geländebauteil retten und in die neue Anlage integrieren.

Ende Jahr soll wieder gefahren werden

Der Modellbahnclub baut eine Gebirgsanlage in der Schweiz, ohne jedoch sklavisch den Gotthard oder die Lötschberg-Nordrampe nachzubauen. Bereits steht die unterste Ebene dieser neuen Anlage. Diese Ebene mit den zwei Schattenbahnhöfen ist inzwischen verdrahtet worden. Nun sind die Bähnler daran, den Gebirgsteil zu erstellen und mit einem grösseren Bahnhof zu verbinden. Geplant ist, Ende 2023 den Fahrbetrieb auf der ganzen Anlage wieder aufnehmen zu können.

Für diese Bautätigkeiten sucht der Modellbahnclub noch einige interessierte und engagierte Kollegen, die Spass am Mitwirken an der Anlage hätten. Die Vereinsmitglieder sind in der Regel jeweils am Donnerstagabend im Clubraum, wobei die Rentner unter ihnen bereits am Donnerstagnachmittag aktiv werden.

