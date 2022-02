Feuerwehreinsatz in Embrach – 40 Personen bei Tiefgaragenbrand evakuiert Beim Brand in einer Tiefgarage ist am Dienstagmorgen in Embrach ein Sachschaden von mehreren Hunderttausend Franken entstanden. Verletzt wurde niemand.

Die Bewohner aus drei Mehrfamilienhäusern mussten am Dienstagmorgen evakuiert werden. Foto: PD, Kapo ZH

Am Dienstagmorgen ist ein Auto in einer Tiefgarage in Embrach in Brand geraten. Die Meldung ging bei der Einsatzzentrale kurz nach 8 Uhr ein, teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Die Feuerwehr stellte eine starke Rauchentwicklung fest und begann umgehend mit den Löscharbeiten. Rund 40 Bewohner von drei Mehrfamilienhäusern wurden vorsorglich evakuiert, heisst es in der Mitteilung weiter. Sie konnten im Verlaufe des Vormittags wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand.

Der entstandene Sachschaden an den abgestellten Fahrzeugen sowie der Liegenschaft kann noch nicht genau beziffert werden – er dürfte jedoch mehrere Hunderttausend Franken betragen.

Die genaue Ursache des Feuers ist zurzeit nicht geklärt und wird durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich untersucht. Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehr Embrach, unterstützt durch die Stützpunktfeuerwehr Kloten und die Stützpunktfeuerwehr Opfikon, die Sanität von Schutz & Rettung Zürich, der Rettungsdienst Bülach mit einem Notarzt, ein Statiker sowie ein privates Abschleppunternehmen im Einsatz.

far

