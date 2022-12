Trotz Schnee und Kälte – Ein Trupp Störche sitzt in Buchs auf den Dächern Seit Montag haben sich etwa 40 Störche in Buchs niedergelassen. Wieso sind die Vögel nicht im Winterquartier irgendwo im warmen Afrika? Die erstaunlichen Antworten. Anna Bérard

Seit Schnee gefallen ist, ist ein Trupp Weissstörche in Buchs zu beobachten. Foto: PD

Dass Störche mit Vorliebe auf Kirchtürmen nisten, ist bekannt. Dass sie aber bei Schnee und Eis auf der Kirche sitzen, ist ein sehr ungewöhnliches Bild. Seit Montag ist genau das in Buchs zu beobachten. Am Morgen kam ein Trupp von etwa 15 Störchen angeflogen, am Abend sassen dann rund 40 der schwarz-weissen Vögel mit den roten Schnäbeln und Beinen rund um die Kirche. Fotos mit den majestätischen Tieren auf den schneebedeckten Dächern machen seither im Dorf die Runde.