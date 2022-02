Porsches, Lamborghinis, Audis an Bord – 4000 Autos von VW-Konzern auf brennendem Frachter Die 22 Besatzungsmitglieder haben die fast 200 Meter lange «Felicity Ace» im Atlantik aufgegeben, heisst es in Medienberichten. UPDATE FOLGT

Das Transportschiff «Felicity Ace» mit rund 4000 deutschen Fahrzeugen des VW-Konzerns an Bord ist laut der portugiesischen Zeitung «Público» südlich der Azoren in Brand geraten. Auf dem Frachter sollen sich neben 1100 Porsches, auch Fahrzeuge der Marken Audi und Lamborghini sowie 189 Bentleys befinden.

Der Brand sei schon am Mittwoch auf einem der Autodecks ausgebrochen. Die 22 Besatzungsmitglieder hätten den Frachter aufgegeben und seien in Sicherheit gebracht worden, heisst es in dem Bericht weiter. «Público» beruft sich dabei auf die Behörden.

Das Schiff, das auf dem Weg von Emden nach Davisville im US-Bundesstaat Rhode Island war, wird unter der Flagge Panamas betrieben. Nun treibt der Frachter etwa 170 Kilometer südwestlich der Azoren-Insel Faial antriebslos im Meer.

Noch heute Freitag würde geprüft, wie man das Schiff zu einem Hafen schleppen könne. Ob die Fahrzeuge noch gerettet werden können ist unklar. Porsche-Sprecher Luke Vandezande sagt Medienberichten zufolge, die betroffenen Kunden würden von den Autohändlern kontaktiert.

Das Feuer kommt für Autohändler zu einer Unzeit. Wie die «New York Times» berichtet, ist die Nachfrage nach Neuwagen in den vergangenen Monaten weltweit enorm gestiegen. Die Industrie kämpft mit Lieferproblemen und Chipmangel wodurch es zu monatelangen Verzögerungen kommen kann.

Lieferprobleme in der Autoindustrie Wegen Chipmangel müssen Autokäufer viel länger auf Neuwagen warten Wie «Bloomberg» berichtet, handelt es sich nicht um den ersten Vorfall, bei dem der VW-Konzern Fahrzeuge auf hoher See verliert. Bereits 2019 sei ein Feuer auf dem Frachter «Grande America» ausgebrochen. Das Schiff sei daraufhin gesunken und habe mehr als 2’000 Sportwagen mit in die Tiefe gezogen.

