Richtig versichert in die Ferien – 43 Länder verlangen eine Corona-Versicherung In einem Fünftel aller Staaten braucht es für einen Aufenthalt eine Reiseversicherung. Wie Sie eine passende und günstige Versicherung finden. Bernhard Kislig

Corona kann in den Ferien immer noch Probleme bereiten. Eine Reiseversicherung erspart nicht den Ärger, aber immerhin gewisse Kosten. Foto: Karim Sahib (AFP)

Die ideale Reiseversicherung zu finden, kann knifflig sein: Manche Versicherer bieten Paketlösungen an, andere einzelne Leistungen. Es drohen unnötige Doppelspurigkeiten und die Pandemie macht alles noch komplizierter. Deshalb hier eine Orientierungshilfe.

Welche Risiken sollten versichert werden?

Wer für Reisen einen zusätzlichen Versicherungsschutz will, kann zwischen verschiedenen Bausteinen wählen. Wichtig sind Reiseannullation, Heilungskosten in Ländern ausserhalb Europas mit einem teuren Gesundheitssystem, Transport und Rückführung in die Schweiz. Die Gründe: Eine kurzfristige Annullation wegen Krankheit oder aus anderen wichtigen Gründen kommt öfters vor. Heilungskosten in Ländern wie den USA können rasch sehr teuer werden. Das gleiche gilt für Transport und Rückführungskosten.

Es gibt weitere spezifische Zusätze wie zum Beispiel fürs Reisegepäck oder ein Mietauto. Wer zum Beispiel eine teure Fotoausrüstung mitschleppt und in der Hausratversicherung keine grosse Deckung für auswärtigen Diebstahl hat, prüft vielleicht eine Zusatzversicherung fürs Reisegepäck. Oder bei Schäden am Mietauto gibt es gelegentlich einen grossen Selbstbehalt, für den ein Versicherungsschutz möglich ist.

Tipp: Manche Versicherer bieten Paketlösungen an. Falls das Paket unnötige Leistungen enthält, sollten Angebote anderer Versicherer geprüft werden.

Lohnt sich eine Jahresversicherung?

Wer sich nur einmal alle paar Jahre für eine grössere Reise gegen gewisse Kostenrisiken wappnen will, ist mit einer befristeten Versicherung besser bedient. Die Prämie dafür liegt ungefähr bei 5 bis 8 Prozent der Reisekosten. Die Versicherung muss vor oder spätestens gleichzeitig mit der Buchung abgeschlossen werden. Sonst drohen Leistungskürzungen.

Tipp: Der Prämienunterschied zwischen einer Einmalversicherung und einer Jahresversicherung ist nicht riesengross. Als Faustregel gilt: Ab zwei Auslandsreisen pro Jahr lohnt sich eine Jahresversicherung.

Wie vermeide ich unnötige Prämien?

Selbst ohne Reiseversicherung sind gewisse Risiken schon gut gedeckt. So können Kreditkarten einen Schutz für Transport (Reiseassistance) oder anderes mehr enthalten. Bedingung ist, dass die Reise mit der Kreditkarte bezahlt worden ist. Leistungen und Deckungshöhe können je nach Anbieter variieren.

In westeuropäischen Ländern sind Heilungskosten durch die Grundversicherung der Krankenkasse gedeckt (Krankenkassenkarten mitnehmen). Ausserhalb Europas übernimmt die Krankenkasse Kosten bis zum doppelten Tarif, der in der Schweiz verrechnet würde. In einigen Ländern – oft zitiertes Beispiel sind die USA – und in manchen ausländischen Privatkliniken können die Heilungskosten aber deutlich höher ausfallen, sodass ein zusätzlicher Versicherungsschutz sinnvoll ist.

Weiter sind mit einer Mitgliedschaft in einem Verkehrsverband oder bei der Rega gewisse Leistungen gesichert. Und von einem Reisebüro organisierte Arrangements beinhalten oft auch schon eine zusätzliche Versicherung.

Tipp: Erstens entscheiden, was versichert werden muss. Zweitens prüfen, was bereits gedeckt ist. Und, falls nötig, drittens: Die fehlenden Leistungen zusätzlich versichern.

Zahlt sich ein Prämienvergleich aus?

Ja, denn bei Jahresreiseversicherungen gibt es grosse Prämienunterschiede. Doch auch die Versicherungsleistungen können sich erheblich unterscheiden. Mindestens so wichtig wie die Versicherungsprämie ist deshalb die Frage, bis zu welchem Betrag allfällige Kosten für ein bestimmtes Ereignis gedeckt sind.

Tipp: Einzelne Reiseversicherungen mit verlockend tiefen Prämien beinhalten nicht nur eine sehr tiefe Deckung, sondern auch noch einen Selbstbehalt von 10 oder 20 Prozent. «Die meisten Reiseversicherungen sehen jedoch keinen Selbstbehalt vor», sagt Benjamin Manz von Moneyland.ch, einem Onlineportal, das einen umfassenden Versicherungsvergleich anbietet.

Welche Rolle spielt Corona?

Die Pandemie muss in der Reiseplanung immer noch berücksichtigt werden. Die Bedingungen können nach wie vor rasch ändern. Gemäss einer Umfrage des Vergleichsportals Safe verlangen 43 Länder eine Covid-19-Reiseversicherung. Dies sind vor allem Länder in Asien, Afrika und Südamerika.

Tipp: Wenn für die Einreise eine Corona-Versicherung verlangt wird, reicht unter Umständen auch eine Standard-Reiseversicherung, da diese in der Regel auch bei einer Covid-19-Erkrankung Leistungen übernimmt, die bei anderen Krankheiten üblich sind. Ob diese Leistungen den Einreisebestimmungen entsprechen, müssen Reisende rechtzeitig mit dem Reisebüro oder der zuständigen Botschaft abklären.

Welche Versicherer bieten einen Corona-Zusatz an?

Eine Umfrage unter Reiseversicherern zeigt, dass von zehn angefragten Anbietern nur vier explizit eine Corona-Deckung anbieten. Aber wie erwähnt haben Reiseversicherungen auch ohne spezifischen Corona-Schutz gute Leistungen im Zusammenhang mit Covid-19-Infektionen. So sind in der Regel bis zu einer bestimmten Höhe Kosten für Annullation, Quarantäne, zusätzliche Hotelübernachtungen, Ferienabbruch und vorzeitige Rückreise gedeckt.

Die spezifischen Corona-Versicherungen gehen nicht viel weiter. Die Allianz-Versicherung hat den Zusatz in gewisse Paketlösungen integriert. Neben Annullationskosten kommt sie bei einer Covid-19-Ansteckung zum Beispiel auch für Veranstaltungstickets oder einen Skipass auf. Ebenso erhalten Versicherte eine Ersatzreise in Form eines Reisegutscheins im Wert des ursprünglich gebuchten Arrangements.

Die Europäische Reiseversicherung (ERV) bietet einen Corona-Zusatz an, den auch VCS-Mitglieder übernehmen können. Damit erhalten Versicherte insbesondere eine höhere Deckung für Quarantäne und zusätzliche Hotelübernachtungen.

Nicht inbegriffen ist jedoch wie bei allen Anbietern, wenn wie in China ganze Gebiete abgeriegelt und unter Quarantäne gestellt werden. Ausgeschlossen ist ebenso eine behördlich verordnete Grenzschliessung, die sich nicht auf den Einzelfall bezieht.

Tipp: Vor Abschluss einer Reiseversicherung nochmals die Einreisebestimmungen prüfen, da diese kurzfristig ändern können.

Bernhard Kislig ist Redaktor im Ressort Wirtschaft der Zentralredaktion von Tamedia. Er beantwortet Fragen zu Geld und Recht. Daneben recherchiert er diverse Wirtschaftsgeschichten. Zu seinen Themenschwerpunkten zählen berufliche Vorsorge, Anlage-Themen, Blockchain und Steuern. Mehr Infos @berrkii

Fehler gefunden?Jetzt melden.