Zürcher Kantonsrat verteilt Geld – 45 Millionen für mehr Spass am Wasser

Zürcher Kantonsrat fand Kompromiss – 45 Millionen für mehr Spass am Wasser Das 100-Millionen-Geldgeschenk der ZKB wurde für den Kantonsrat zur Zerreissprobe. Die er schliesslich bestand. Hélène Arnet

Ein grosser Brocken der ZKB-Jubiläums-Dividende wird dafür eingesetzt, den Zugang zu Fliessgewässern aufzuwerten: Böötler beim Hönggerwehr. Foto: Urs Jaudas

Vom «Highlight des Tages» sprach Kantonsrats-Vizepräsidentin Esther Guyer (Grüne, Zürich), obwohl die Sitzung des Kantonsrats noch keine halbe Stunde alt war. Tatsächlich ging es um Ungewohntes, nämlich um einen Geldsegen von 100 Millionen Franken, den es zu verteilen gab. So viel stand dem Kanton Zürich aus der Jubiläumsdividende der ZKB zu. 50 Millionen wurden auf die Gemeinden verteilt.

Was sich vorerst nach Friede, Freude, Eierkuchen anhörte, schien allerdings lange Zeit eher einer Zerreissprobe geglichen zu haben. So fand Markus Bischoff (AL, Zürich), der immerhin seit 2007 im Kantonsrat sitzt, dass wohl noch nie über ein Geschäft so heftig und lange gestritten wurde wie über dieses. Auch Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) stellte lapidar fest: «Es ist gar nicht so einfach, 100 Millionen zu verteilen.»