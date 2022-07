76-Jähriger aus Bülach – 47 Tage lang per Velo durch die Schweiz für einen guten Zweck

Die Idee hatte Jakob Gehring bei einem Besuch von Swissminiatur in Melide: eine Velotour zu 115 Schweizer Sehenswürdigkeiten. Spendensammlung inklusive. Ursula Fehr

Jakob Gehring aus Bülach fährt für einen guten Zweck den Sehenswürdigkeiten aus der Swissminiatur nach.

Foto: Sibylle Meier

Am frühen Morgen des 23. Mai sattelte beziehungsweise bepackte der 76-jährige Jakob Gehring sein Tourenvelo mit dem Namen Ben Hur und begann seine ganz spezielle Tour de Suisse. Sein Ziel: möglichst viel Geld sammeln für die Erforschung der seltenen Krankheit ALD/AMN. Der eigentliche Start war in Melide, denn hier war er auf die Idee gekommen, den in der Swissminiatur ausgestellten Sehenswürdigkeiten in ausgewählten Routen nachzufahren, sie zu fotografieren und darüber zu berichten. Auf Doodle können Spendefreudige ein Objekt aussuchen, und mit einer Spende von mindestens 20 Franken sind sie mit dabei.