Papablog: Selbsterkenntnis eines Vaters – 5 Dinge, mit denen ich meine Kinder nerve Eltern brauchen starke Nerven, Kinder aber auch. Unser Autor enthüllt schonungslos, was seine Kids an ihm aussetzen. Luk von Bergen

Gemeinsam und glücklich unterwegs – noch: Bald wird Junior bemängeln, dass man ihm «alles» verbiete. Foto: Yan Krukov (Pexels)

Als Papablogger mit jahrelangem journalistischem Hintergrund erachte ich es als meine Pflicht, meine Berichterstattung ausgewogen zu gestalten. Deshalb – und wie in meinem letzten Beitrag angekündigt ­– lasse ich meine Kinder hier in aller Öffentlichkeit an mir rumnörgeln. Tja, wer A sagt, steckt schon tief in B drin. Da kommen die fünf Dinge, mit denen ich Junior und der Kleinen hin und wieder mächtig auf den Zünder gehe.

Langweilig! Mitkommen müssen, obschon man nicht mitkommen will

Sie kennen es bestimmt: Besuch bei der Grosstante, ausgedehnte Spaziergänge, Einkaufen im Baumarkt – allesamt Horrorausflüge für «legophile» Jungs, Drama-Events für kleine Prinzessinnen. «Müend mir würklich mitcho?» Wer noch nicht fehlerfrei auf den Topf kann, kommt mit, lautet mein Motto. Heisst: Junior darf hin und wieder allein daheimbleiben, die Kleine zieht die Niete.