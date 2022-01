Weil er ihm den Parkplatz versperrte – 50-Jähriger sticht in Rapperswil-Jona 27-Jährigen nieder Ein Streit um einen Parkplatz in Rapperswil-Jona ist am späten Samstagnachmittag komplett eskaliert. Fabienne Sennhauser

Die Kantonspolizei St. Gallen musste am Samstagnachmittag nach Jona ausrücken. Symbolfoto: Tamedia

Am späten Samstagnachmittag erreichte die St. Galler Notrufzentrale eine Meldung, wonach es an der Kreuzackerstrasse in Jona zu einer Auseinandersetzung gekommen sei.

Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, trafen die ausgerückten Einsatzkräfte in einem nahen Notfallzentrum auf einen 27-jährigen, schwer verletzten Mann. Er wies Stichverletzungen auf und musste von der Rega ins Spital geflogen werden.

Mutmasslicher Täter verhaftet

Hintergrund der Auseinandersetzung dürfte gemäss bisherigen Erkenntnissen der Streit um einen versperrten Parkplatz gewesen sein. So erreichte die St. Galler Notrufzentrale kurz vor der fatalen Auseinandersetzung bereits einmal ein Anruf. Ein 50-jähriger Mann, so teilt die St. Galler Kantonspolizei mit, habe sich beschwert, dass er sein Auto nicht auf seinen Parkplatz stellen könne, da ein anderes Auto dort parkiert sei.

Eine Patrouille der Kantonspolizei fand den 50-jährigen Anrufer bei besagtem Parkplatz. Er wurde festgenommen. Gemäss bisherigen Erkenntnissen müsse davon ausgegangen werden, dass der ältere den jüngeren Mann verletzt habe, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen. Die genauen Hintergründe der Tat würden nun unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen ermittelt.

Im Einsatz standen mehrere Patrouillen und Fachspezialisten der Kantonspolizei St. Gallen, der Rettungsdienst und die Rega.

Fabienne Sennhauser ist seit 2015 für Tamedia tätig. Seit April 2020 ist sie Co-Redaktionsleiterin im Ressort Bezirk Meilen. Sie hat in Luzern Soziologie und Kulturwissenschaften studiert. Mehr Infos

